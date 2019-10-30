С приходом холодов, многие люди не представляют свой рацион без домашних солений. Эксперты-диетологи объяснили пользу блюда и рассказали, кому его есть нельзя. Так, несмотря на то, что соленья содержат мало питательных веществ, в их состав входят натрий и полезные бактерии.

Например, соленые огурцы могут действовать как пробиотики. Они способны защитить микробиом и поддерживать рост полезных микроорганизмов в кишечнике. Это, в свою очередь, позволит организму бороться с диареей и даже некоторыми хроническими заболеваниями, такими как болезнь Крона.

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Также более ранними исследованиями установлено, что соленья улучшают психическое здоровье и помогают избавиться от депрессии и тревоги. Они способствуют исчезновению кариеса и гингивита, способны управлять диабетом и аллергией, облегчают симптомы инфекций мочевыводящих путей.

Кроме того, соленья способны даже снизить риск некоторых видов онкологии, например, рака толстой кишки. А еще они восстанавливают электролитный баланс и избавляют от мышечных судорог.

Однако употреблять соленья полезно не всем. Врачи не рекомендуют этот продукт людям, страдающим от гипертонии, с ослабленной иммунной системой или беременным.

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