Чем полезны соленья: ответ диетологов [ Редактировать ]
С приходом холодов, многие люди не представляют свой рацион без домашних солений. Эксперты-диетологи объяснили пользу блюда и рассказали, кому его есть нельзя. Так, несмотря на то, что соленья содержат мало питательных веществ, в их состав входят натрий и полезные бактерии.
Например, соленые огурцы могут действовать как пробиотики. Они способны защитить микробиом и поддерживать рост полезных микроорганизмов в кишечнике. Это, в свою очередь, позволит организму бороться с диареей и даже некоторыми хроническими заболеваниями, такими как болезнь Крона.
Также более ранними исследованиями установлено, что соленья улучшают психическое здоровье и помогают избавиться от депрессии и тревоги. Они способствуют исчезновению кариеса и гингивита, способны управлять диабетом и аллергией, облегчают симптомы инфекций мочевыводящих путей.
Кроме того, соленья способны даже снизить риск некоторых видов онкологии, например, рака толстой кишки. А еще они восстанавливают электролитный баланс и избавляют от мышечных судорог.
Однако употреблять соленья полезно не всем. Врачи не рекомендуют этот продукт людям, страдающим от гипертонии, с ослабленной иммунной системой или беременным.
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