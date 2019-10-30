В четверг, 31 октября, Луна будет пребывать в знаке Стрелец. Этот день прогнозирует большие успехи и успешные сделки.

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Как и в работе, в личной сфере настает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень. Быстро возникают новые связи и знакомства. Совместно с ростом Луны в этот период жизненная энергия также возрастает.

Также отмечается, что особое внимание необходимо уделить употребляемой в этот день пище.

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