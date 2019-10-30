Опалювальний сезон в Україні розпочався, але не для всіх

Опалювальний сезон в Україні розпочався, але не для всіх. У холодних оселях поки що чекають на тепло жителі двох міст на Львівщині - Новояворівська та Нового Роздолу - загалом майже 60 тисяч людей. Затримка сталася через те, що приватна компанія, яка керує місцевими ТЕЦ, заборгувала зарплату працівникам теплоелектростанцій. Ті страйкують, відмовляючись працювати безкоштовно. Деталі розкаже Христина Гашенко.

Новий Розділ. Один із міських дошкільних навчальних закладів. Наймолодші вихованці закутані в найтепліший одяг. Рятуються від холоду за допомогою електрообігрівача.

"Температура тримається в тих межах 15,16. Якщо сонечко - то буде 17. Ну більше не підіймається", - говорить Ольга Віщук, директорка дошкільного навчального закладу м. Новий Розділ.

Так одягатися дітворі доведеться ще не один день. Працівники місцевої ТЕЦ наразі тепло запускати не планують. Управитель теплоелктростанції заборгував людям зароблене за кілька місяців.

"Ми ціле літо вже кликали сюда і мера він в нас був і всюди зверталися. То ж від червня місяця не виплата. Де ж вони всі були ціле літо", - говорить Ігор Коцовський, працівник Новороздільської ТЕЦ.

Аби жителі Нового Роздолу таки отримали тепло в квартирах - місцева влада погодилася позичити приватній компанії-управителю теплоелектростанцій мільйон 51 тисячу гривень. Ще майже два мільйони - виділять з обласного бюджету.

"Буде винесено на розгляд виконавчого комітету рішення на перерахування коштів гарант енергом для того щоб поремонтувати комунікації, привести місто до належного стану", - говорить Мирослав Лепкий, перший заступник міського голови м. Новий Розділ.

Із цих грошей компанія-управитель обіцяла погасити заборгованість по зарплаті працівникам Новороздільської ТЕЦ за червень та частиково за липень.

"Мають на тижні дати перший транш. То тільки першу половину зарплати і тоді ми будемо робити підготовку до запуску ТЕЦ. Не запускати, а тільки підготовку, дадуть другий транш тоді будемо запускати ТЕЦ повністю", - говорить Михайло Шпак, працівник Новороздільської ТЕЦ.

Щоб перевірити та підготувати мережі до опалювального сезону потрібно кілька днів.... І гроші, розповідають працівники теплоелектростанції.

"Того року було два сварщики, вже два розрахувалися, частина людей розрахувалася, треба мати з чого формувати зміни тому, що людей менше але якщо б може платили б то люди і б вернулися", - говорить Ігор Коцовський, працівник Новороздільської ТЕЦ.

Без тепла на Львівщині залишається і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Там проблема така ж компанія-управитель заборгувала зарплатню робітникам. Коли люди отримають зароблене, а жителі міста - відповідно - теплі батареї - не відомо. Директор компанії-управителя говорити із журналістами відмовився.

Проблеми на обох ТЕЦ почалися ще торік, коли через розслідування стосовно попередніх власників, НАБУ арештувало майно підприємств. Пізніше, Нацагенство з розшуку та менеджменту активів призначило приватну компанію управляти обома Теплоелектростанціями.