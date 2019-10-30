Известную актрису принудительно задержали (видео) [ Редактировать ]
Известную актрису Лидию Вележеву задержали прямо в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Полет Лидии Вележевой закончился немного не так, как она предполагала. Вместо бизнес-лаунжа - гостеприимный полицейский автобус, наручники и разговор с товарищем майором", - говорится в сообщении.
"Рейс опоздал. Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: "Почему мы опаздываем в Израиль?" Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии", - прокомментировала ситуацию Вележева.
Раньше сообщалось о том, что задержан главный коррупционер Нацбанка.
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