Известную актрису Лидию Вележеву задержали прямо в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Полет Лидии Вележевой закончился немного не так, как она предполагала. Вместо бизнес-лаунжа - гостеприимный полицейский автобус, наручники и разговор с товарищем майором", - говорится в сообщении.

"Рейс опоздал. Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: "Почему мы опаздываем в Израиль?" Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии", - прокомментировала ситуацию Вележева.

Раньше сообщалось о том, что задержан главный коррупционер Нацбанка.