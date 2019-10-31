Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію проти подальшого перебування Росії в клубі G-7, - про це написав на своєму сайті член Демократичної партії Альбіо Сайрес - один з авторів документа.

У відомстві наголошують, подальше перебування РФ в складі Великої сімки залежить від її поваги до територіальної цілісності інших держав. Зокрема, повернення Криму та припинення бойових дій на Сході України. Тепер цю ініціативу розгляне Палата представників повного складу.