США оприлюднили умови повернення Росії до G-7 [ Редактировать ]
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію проти подальшого перебування Росії в клубі G-7, - про це написав на своєму сайті член Демократичної партії Альбіо Сайрес - один з авторів документа.
У відомстві наголошують, подальше перебування РФ в складі Великої сімки залежить від її поваги до територіальної цілісності інших держав. Зокрема, повернення Криму та припинення бойових дій на Сході України. Тепер цю ініціативу розгляне Палата представників повного складу.
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