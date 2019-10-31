Лунный гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В пятницу, 1 ноября, Луна будет пребывать в знаке Козерог. Этот день будет благоприятным для общения с государственными органами. Однако, в финансовых вопросах не все будет гладко. Кроме того, велика вероятность задержки в получении прибыли.
В этот период крайне важно строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать и обрисовывать все планы на будущее.
Также нужно внимательно разбирать проблемы и вопросы, как будущего периода, так и те, что остались нереализованными с предыдущего лунного месяца.
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