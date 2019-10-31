Белорусские таможенники заперли итальянских тигров на границе Польши и Белоруссии - один из них погиб. Об этом сообщает Mash.

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10 животных полагались дагестанскому зоопарку в качестве подарка. Но братья славяне сочли ветеринарные сертификаты неполными и задержали груз. Мол, и сопровождающие оказались без белорусских виз.



Благодаря такому рвению животные ни разу не вышли из клеток с 26 числа и оказались в тяжёлом состоянии, один тигр погиб.

Ранее сообщалось о том, что под Днепром полицейская собака героически спасла ребенка