Белорусские таможенники зверски поиздевались над тиграми [ Редактировать ]
Белорусские таможенники заперли итальянских тигров на границе Польши и Белоруссии - один из них погиб. Об этом сообщает Mash.
10 животных полагались дагестанскому зоопарку в качестве подарка. Но братья славяне сочли ветеринарные сертификаты неполными и задержали груз. Мол, и сопровождающие оказались без белорусских виз.
Благодаря такому рвению животные ни разу не вышли из клеток с 26 числа и оказались в тяжёлом состоянии, один тигр погиб.
Ранее сообщалось о том, что под Днепром полицейская собака героически спасла ребенка
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