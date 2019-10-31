В Одессе 64-летнего пенсионера посадили в тюрьму на пять лет за развращение 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Мужчине инкриминировали совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней.

"Прокуратура доказала вину 64-летнего мужчины в полном объеме", - заявили в пресс-службе.

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На текущей неделе судом он приговорен к 5 годам лишения свободы.

Отмечается, что инцидент произошел в июне этого года. Пьяный продавец прессы завлек несовершеннолетнюю жертву в киоск среди бела дня и там совершил преступление.

Раньше сообщалось о том, что под Киевом задержали патрульного-коррупционера. А также в Днепре разгорелся коррупционный скандал.