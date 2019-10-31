Нужна срочная помощь: малышка-борец из последних сил сражается за жизнь [ Редактировать ]
Маленькой, но очень активной, 3-летней девочке по имени Ксения пришлось стать борцом за свою жизнь.
С февраля месяца ее мама начала замечать бледность кожи и синяки на теле, списывая все на авитаминоз и то, что девочка непоседа. В мае семья решила сделать общий анализ крови, после которого им приписали множество других анализов и неоднократную биопсию костного мозга.
В сентябре 2019 года поставили диагноз: миелодисплатичный синдром (в народе - спящий лейкоз), спасти ребенка может только трансплантация костного мозга от не родственного донора (так как ни мама, ни папа, ни два брата не подошли).
Операцию могут сделать только за границей. Клиника в Польше готова принять ребенка с нового года, стоимость трансплантации составляет 140 тысяч евро.
Каждые две недели Ксюшеньке нужно делать вливание тромбоцитарной массы, по необходимости - переливание крови (RW-масса).
Если есть доноры 1+, желающие помочь, будем очень благодарны. Это необходимо для поддержки ее маленького организма, чтобы она могла жить и радоваться жизни, как все.... Для семьи, которая воспитывает 3-х деток, в которой работает один отец, эта сумма неподъемная. Без вашей помощи нам не справиться. Прошу, помогите пожалуйста, кто чем может (молитвой, финансами, репостом, волонтерством, может есть знакомые которые могут помочь).
Реквизиты:
Приват банк:
- 5168 7450 1527 9729 - гривны,
- 5168 7450 1527 9133 - доллар
- 5168 7450 1527 9125 - евро
Мама - Маркова Анастасия Геннадьевна, 0951167063.
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