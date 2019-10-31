Эвакуировали дом и перекрыли дорогу: в центре Киева вспыхнул серьезный пожар (видео) [ Редактировать ]
В четверг вечером, 31 октября, в центре Киева, на улице Пирогова, на крыше жилого дома вспыхнул пожар. Об этом сообщает dtp.kiev.
ЧП произошло возле станции метро "Университет".
По предварительным данным, площадь пожара составляла 100 квадратных метров. На месте работают 5 единиц пожарной техники. Дорога по улице Пирогова в районе метро "Университет" перекрыта.
Всех жильцов дома эвакуировали. Сейчас на месте работают спасатели. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее сообщалось, что в Китае случился масштабный пожар, а также в аэропорту Австрии прогремел взрыв.
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