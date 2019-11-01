За півтора мільйона доларів "продавав" посаду у державній структурі "позаштатний помічник" вищого керівництва країни [ Редактировать ]
У Києві СБУ затримала чоловіка, який представлявся "позаштатним помічником" вищого керівництва країни і за гроші пропонував сприяти призначенню на керівні посади у правоохоронних та державних органах.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисник підшукував "клієнтів" через контакти з бізнесовими колами та чиновниками середньої ланки.
Він представлявся кандидатам на посади "позаштатним помічником" та "близьким товаришем" майже всіх вищих осіб держави. Зокрема, за забезпечення працевлаштування директором одного з державних підприємств зловмисник виставив ціну у майже 1,5 мільйона доларів США.
У цьому випадку він посилався на власні зв’язки та запевняв, що питання нібито вирішується безпосередньо через керівництво Офісу Президента України. Правоохоронці затримали шахрая у центрі столиці, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання частини авансу у розмірі 50 тисяч доларів США.
Слідчими СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
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