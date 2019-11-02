Министр внутренних дел Арсен Аваков заработал за сентябрь почти 34 тыс. грн, его заместители - от 14,7 тыс. до 89,7 тыс. грн, в то время госсекретарь министерства - 68 тыс. грн. Об этом сообщает информагентство "Українські новини".

За первый месяц квартала Аваков заработал 33929 грн: должностной оклад составил 15238 грн, командировочные выплаты - 6876 грн, надбавка за выслугу лет - 5028 грн, надбавка за работу с документами, содержащими государственную тайну - 3047 грн, надбавка за выполнение функций госэксперта по вопросам тайн - 3047 грн, индексация - 692 грн. Материальную помощь министр не получал. После взимания налогов он заработал 27313 грн.

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Согласно выписке Департамента коммуникаций МВД Украины, зарплата Сергея Ярового, первого зама Авакова, составила 83911 грн, заместителей Сергея Гончарова - 89655 грн, Татьяны Ковальчук - 89655 грн, Вадима Трояна - 14661 грн, государственного секретаря Алексея Тахтая - 68062 грн.

Отметим, что в августе Аваков, когда работал в Кабмине под руководством Владимира Гройсмана, получил почти втрое больше сентябрьской зарплаты, а именно 107 тыс. грн, его заместители - от 73,3 тыс. грн до 89,6 тыс. грн, а госсекретарь - 109 тыс. грн.

Ранее сообщалось, какую зарплату депутаты получили в октябре.