Близько 10 мільйонів гривень недоотримав державний бюджет через зловживання чиновників миколаївської митниці, - про це повідомляє прес-служба ДФС України.

31 жовтня СБУ та ДБР провели обшуки, які стосувалися контрабанди мінеральних добрив з Європи. Вилучена документація підтвердила масштабні порушення.

Виявилося, що на Миколаївщині впродовж 2018-2019 років колишнє керівництво обласної митниці та начальники кількох митних постів в інтересах комерційних структур занижували податкові ставки.

Наразі тривають слідчі дії та відкрито кримінальне провадження за статтею зловживання владою або службовим становищем.