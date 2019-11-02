Контрабанда на мільйони: чиновників Миколаївської митниці підозрюють у корупції [ Редактировать ]
Близько 10 мільйонів гривень недоотримав державний бюджет через зловживання чиновників миколаївської митниці, - про це повідомляє прес-служба ДФС України.
31 жовтня СБУ та ДБР провели обшуки, які стосувалися контрабанди мінеральних добрив з Європи. Вилучена документація підтвердила масштабні порушення.
Виявилося, що на Миколаївщині впродовж 2018-2019 років колишнє керівництво обласної митниці та начальники кількох митних постів в інтересах комерційних структур занижували податкові ставки.
Наразі тривають слідчі дії та відкрито кримінальне провадження за статтею зловживання владою або службовим становищем.
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