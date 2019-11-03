МИД вызвало посла Франции из-за заявления Макрона об украинцах [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции для предоставления разъяснений о заявлении французского президента Эмманюэля Макрона об украинцах. Об этом говорится на сайте ведомства.
Так, по словам посла Франции, претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Отмечается, что слова Макрона, которые касались проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста.
"Я отдаю предпочтение людям, которые прибыли из Гвинеи или Кот-д'Ивуар легально ..., чем подпольным болгарским или украинском сетям", - ранее сказал Макрон в одном из интервью.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие для встречи четырех стран, Украины, России, Франции и Германии, в "нормандском формате".
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