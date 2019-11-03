Дубневич готовит апелляцию на решение суда [ Редактировать ]
Народный депутат Ярослав Дубневич готовит апелляционную жалобу на постановление Высшего антикоррупционного суда Украины о залоге в размере 100 млн грн. Об этом заявил депутат на своей странице в Facebook.
"При отсутствии каких-либо доказательств, считаю, Постановление суда необоснованным, поэтому готовим апелляционную жалобу", - написал Дубневич.
Напомним, Рябошапка вручил подозрение Дубневичу.
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