Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, поделился с поклонницами откровенным фото в Instagram.

"Ну что....опять тепло! Снег сошел- опять весна...? ....Опять любовь! Всем тепла и любви!", - написал Тарзан.

Подписчицы пришли в восторг от увиденного и "засыпали" актера лестными комментариями: "Ух, как горячо!!!", "Такой сочный и мощный", "Красавчик".

Ранее сообщалось, что танцующая Наташа Королева повергла в шок поклонников.