"Сочный и мощный": муж Наташи Королевой ошарашил фото [ Редактировать ]
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, поделился с поклонницами откровенным фото в Instagram.
"Ну что....опять тепло! Снег сошел- опять весна...? ....Опять любовь! Всем тепла и любви!", - написал Тарзан.
Подписчицы пришли в восторг от увиденного и "засыпали" актера лестными комментариями: "Ух, как горячо!!!", "Такой сочный и мощный", "Красавчик".
Ранее сообщалось, что танцующая Наташа Королева повергла в шок поклонников.
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