Супруг известной артистки Наташи Королевой Сергей Глушко (более известен под псевдонимом Тарзан) шокировал пользователей сети пост поступком. Соответствующую публикацию в сети сделала сама Наташа Королева.

"Слабонервным лучше не смотреть!!! Шутник!!! @tarzan___official !!!!! Вообщем живем весело", - подписала публиккацию артистка.

Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме.

А муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.

А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами.

Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.