В понедельник, 4 ноября, в Литве стартовали международные учения "Железный волк 2019-II". Об этом сообщает пресс-служба ВС Литвы.

В учениях примут участие около четырех тысяч военнослужащих из 11 стран НАТО, в частности, Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Германии,

"Международные учения "Железный волк 2019-II" начнутся 4 ноября, в них будут задействованы около 4 000 военнослужащих из 11 стран НАТО. Учения будут проходить на полигоне генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде, где будут присутствовать около 1 000 военно-технических единиц", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что название маневров совпадает с названием стрелковой бригады ВС Литовской Республики "Железный Волк". Во время учений будет отрабатываться взаимодействие при планировании и проведении наступательных и оборонительных операций. Будут задействованы около 1 000 единиц военной техники - танков, боевых машин пехоты, бронетехники, артиллерийских орудий.

Основная фаза маневров "Железный волк 2019-II" продлится до 18 ноября, а возвращение техники на постоянные места развертывания запланировано на 18-22 ноября.

Ранее сообщалось, что на обучение в этом году в Одессу впервые прибыло американское судно обеспечения USNS Yuma. По типу оно является транспортно-десантным быстроходным катамараном.