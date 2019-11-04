У Станиці Луганській уклали конструкцію мосту [ Редактировать ]
Тим часом у Станиці Луганській, де війська розвели ще влітку, закінчили укладати конструкції основної частини мосту.
Зараз тривають зварювальні роботи - повідомили в підприємстві "Укртрансміст", що проводить відновлення споруди через річку Сіверський Донець, поблизу пункту пропуску.
Нагадаю, переправу в Станиці Луганській - бойовики підірвали в січні 2015, побоюючись наступу Збройних сил України.
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