Тим часом у Станиці Луганській, де війська розвели ще влітку, закінчили укладати конструкції основної частини мосту.

Зараз тривають зварювальні роботи - повідомили в підприємстві "Укртрансміст", що проводить відновлення споруди через річку Сіверський Донець, поблизу пункту пропуску.

Нагадаю, переправу в Станиці Луганській - бойовики підірвали в січні 2015, побоюючись наступу Збройних сил України.