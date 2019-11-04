Как бороться с приступом мигрени [ Редактировать ]
Многие люди борются с такой неприятной болезнью, как мигрень. Медики рассказали о мифах этой болезни и каким способом облегчить навязчивые боли.
Мигрень и менопауза
Миф заключается в том, что с приходом менопаузы мигрень проходит. Это верно лишь для половины случаев. Более того, иногда она усиливается именно в зрелом возрасте.
Нарушения кровоснабжения мозга
Это неправда. В мозге нет болевых рецепторов, там ничего болеть не может. Боль связана с крупными артериями и оболочкой мозга. Например кровоизлияние провоцирует острую боль, поскольку кровь раздражает оболочку.
Гипертония
По статистике, наибольшее количество мигреней встречается у хронических гипотоников. У гипертоников она болит реже, и для облегчения состояния им достаточно принять таблетку для понижения давления.
Голод или холод
Да, голова может болеть голода, обычно это происходит у тех, кто чувствителен к низкому сахару в крови. Для облегчения такой боли достаточно выпить чай с сахаром. От холода оно тоже может болеть, это один из экзотических видов боли, он возникает не только на морозе, но и от употребления холодных напитков.
От мигрени помогут "природные анальгетики" - шоколад, имбирь, перец чили. Если приступ мигрени начался, кроме лекарств, уже ничего не может помочь - ни душ, ни прогулки, ни продукты.
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