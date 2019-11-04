Ученые провели исследования и выяснили, что люди, которые употребляют ароматические табачные изделия, чаще становятся заядлыми курильщиками. Например, при первом же использовании сигарет с ментолом или мятой намного увеличивается риск развития нездоровой привычки.

Чем чаще молодые люди употребляют электронные или обычные сигареты с ментолом или мятой, тем выше вероятность того, что они будут курить ежедневно и помногу. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вермонта.

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Америку охватила эпидемия тяжелейшей болезни легких, связанной с употреблением электронных сигарет, и ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу о том, какие именно факторы являются ее причиной. В ходе нового исследования канадские ученые проанализировали информацию по 12 000 подросткам и 26 500 взрослым людям в период с 2013 по 2015 годы.

Участники исследования рассказали, являются ли они заядлым курильщиками и как часто употребляют данные продукты. В том случае, если впервые они познакомились именно с ароматическими обычными или электронными сигаретами, то вероятность развития прочной тяги к курению была намного выше.

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