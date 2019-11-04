В России сотрудник популярной торговой сети сыграл в компьютерную игру на миллион рублей. Об этом сообщает geek.informator.ua.

Мужчина решил, что имеет право раньше других протестировать Death Stranding, которая появится на полках магазинов только 8 ноября.

"Работник склада взял домой диск, включил PS4 и запустил творение Хидео Кодзи на собственном аккаунте. Однако он вероятно не знал, что благодаря уникальному ключу можно отследить где и когда активировали игру", - говорится в сообщении.

Важно знать - активация игры раньше официальной даты релиза - это штрафы и репутационные риски для компании.

Сотрудник получил штраф в 1 миллион рублей.

Раньше сообщалось о том, что Британия оштрафовала Facebook на $600 тисяч.