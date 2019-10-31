Майже 600 тисяч доларів штрафу виплатить Facebook уряду Великої Британії. Стягнення зумовлене звинуваченнями у справі про витік особистих даних користувачів соцмережі.

Відповідно до угоди між компанією та британським Управлінням комісара з питань інформації - сторони відкликають свої претензії. При цьому Facebook провини не визнає.

Нагадаємо, торік у березні компанію звинуватили у незаконному зборі даних 87 мільйонів користувачів і передачі їх третім особам.