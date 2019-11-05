А в середмісті Києва просто під машиною провалився асфальт. На перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою.

Дорогу залило окропом, а в центрі утворилося провалля, у якому й застряг автомобіль. На щастя, минулося без жертв. Через зношеність тепломереж такі випадки в Києві не рідкість. Нагадаю, лише місяць тому на цьому ж перехресті вже ремонтували порив труби.