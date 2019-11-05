Український нейрохірург винайшов пристрій, який рятує пацієнтів з аневризмами. Створена лікарем мікроспіраль захищає судини головного мозку від розриву і може стати альтернативою ризикованій операції. Докладніше про винахід - розкаже Ольга Клюєва.

"Вот это собственно и есть микроспираль, разработаная нами. Это совершенно оригинальный продукт, который имеет приемущество над аналогами. Это устройство крайне мобильно и очень мягко действует".

На створення цієї мініатюрної спіралі, яка може врятувати життя тисячам хворих з діагнозом аневризма, відомий нейрохірург, який провів сотні операцій на головному мозку, витратив понад десять років.

"Ми даже не думали что можем сделать что то подобное. Но в процессе мы сделали устройство мы уверены, что сделали устройство, которое имеет приемущество перед золотым стандартом в медицине нейрохирургии", - говорить Олег Нечипорук, нейрохірург.

Щоб виготовити цей мікроскопічний пристрій, знадобився цілий промисловий цех, з верстатами, дротами та мікроскопами. Усе це виробництво нейрохірург розгорнув на ділянці поруч зі своїм будинком. Особливість цієї спіралі в тому, що вона дає змогу врятувати пацієнта від смертельної недуги без надзвичайно ризикованої операції, яка необхідна при такому діагнозі. А вартість пристрою робить імплантацію доступною для українських пацієнтів.

"Главная цель создания была низкая стоимость, мы живем в очень хорошей но небагатой стране", - говорить Олег Нечипорук, нейрохірург.

Нещодавно Олег Нечипорук запатентував свій винахід - пристрій отримав високу оцінку від колег. Безпечними і доступними мікроспіралями зацікавились в Центрі ендоваскулярної нейрохірургії.

"Они не просто сохраняют жизни , они спасают человека, позволяет обезвредить аневризму, которая являтся причиной кровоизлияния инсульта и предотвратить его. То что он разработал их, это прорыв в этой сфере. И очень сложний путь от гениального создателя, до применения в практике. Это нужно понимать", - говорить Дмитро Щеглов, директор Центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії.

Щоб доступний і безпечний пристрій можна було використовувати в Україні для порятунку пацієнтів, він має пройти складний шлях затвердження та сертифікації. Наразі хірург усю докуметацію на свій винахід передав до Міністерства охорони здоров’я і тепер чекає відповіді.