День народження на батьківщині: предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій відзначив 75-річчя [ Редактировать ]
Предстоятелю Української православної церкви митрополиту Онуфрію сьогодні 75. Свій день народження він зустрів на батьківщині, на Буковині. Там проведе молитву та святкову літургію. Зі святом ювіляра привітав митрополит Вишгородський та Чорнобильський - Павло. Священослужитель побажав предстоятелю міцного здоров'я та довгих років життя.
"Я сегодня кланяюсь перед вами, мы молимся не по протоклу, мы молимся каждый день о вашем здравии. Потому что ваше здоровье, ваш ум, мудрость - это наша будущая жизнь. Потому что вы та свеча, которая горит и впереди всего верующего народа и не только Украины, а и вселенной. Празднует Америка и Канада, вас знает Англия и Россия, вас знает Польша и Греция. Имя Онуфрий и святитель Киевский, оно у всех на слуху и у всех перед глазами, как образ божий христианина и доброго пастора", - говорить Митрополит Павло, митрополит Вишгородський та Чорнобильський.
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