Во всем мире продолжаются дискуссии о целесообразности сокращения рабочей недели на один день. Тем временем, японское отделение Microsoft уже внедрило такую "разработку". Решение оказалось очень удачным как для компании, так и для рабочих.

Во время этого эксперимента работники Microsoft Japan чувствовали себя счастливыми, а производительность компании выросла на 40%. Согласно отчету этого отделения, при таких условиях сотрудники используют свое время эффективнее для печати используется меньше листов бумаги, энергозатраты уменьшаются, а 92% рабочих довольны таким устройством.

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Президент и генеральный директор Microsoft Japan Такуя Хирано написал в отчете:

Я хочу, чтобы работники подумали и усвоили то, как они могут достичь аналогичных результатов за время, на 20% меньше.

Ранее подобные мероприятия с сокращением продолжительности рабочего дня или недели проводились и в других компаниях. Там они также приводили к положительным результатам.

Очевидно, что рабочая нагрузка на сотрудников не уменьшилось. Повышение результативности, возможно, объясняется дополнительным отдыхом. Теперь работники не чувствуют себя «прикованными к рабочему месту» в течение всей жизни, проводят больше времени вне работы и меньше нее устают.

Ранее мы писали о том, что Microsoft вводит жесткие ограничения.