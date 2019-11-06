В Украину прибыла миссия НАТО [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, в Украину прибыла миссия НАТО для оценки выполнения годовой национальной программы. Об этом сообщается на странице Миссии НАТО в Украине в Facebook.
Так, миссия НАТО в течение 6-8 ноября будет встречаться с представителями центральных органов исполнительной власти, которые были привлечены к выполнению ГНП под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год.
"По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету об исполнении РНП-2019, который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО", - добавили в альянсе.
Кроме того, 11 декабря в штаб-квартире НАТО проведут последнее заседание Комиссии Украина-НАТО, где представят оценку выполнения ГНП на 2019 год. Заседание состоится при участии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы.
Ранее сообщалось, что в НАТО отказались от встречи с освобожденными украинскими морякам.
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