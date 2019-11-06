В среду, 6 ноября, в Украину прибыла миссия НАТО для оценки выполнения годовой национальной программы. Об этом сообщается на странице Миссии НАТО в Украине в Facebook.

Так, миссия НАТО в течение 6-8 ноября будет встречаться с представителями центральных органов исполнительной власти, которые были привлечены к выполнению ГНП под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год.

"По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету об исполнении РНП-2019, который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО", - добавили в альянсе.

Кроме того, 11 декабря в штаб-квартире НАТО проведут последнее заседание Комиссии Украина-НАТО, где представят оценку выполнения ГНП на 2019 год. Заседание состоится при участии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее сообщалось, что в НАТО отказались от встречи с освобожденными украинскими морякам.