На побережье в городе Батараса, который расположен на филиппинском острове Палаван, произошел жуткий инцидент. Во время прилива на мужчину напал гребнистый крокодил. Он проверял построенную лодку.

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Крокодил укусил рыбака за ногу и попытался утащить в воду. Мужчина стал отбиваться и сумел вырваться. Его экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.

Сообщается, что пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.

Ранее сообщалось, что девушка ослепла из-за неудачного тату.