Огромный крокодил дерзко напал на рыбака [ Редактировать ]
На побережье в городе Батараса, который расположен на филиппинском острове Палаван, произошел жуткий инцидент. Во время прилива на мужчину напал гребнистый крокодил. Он проверял построенную лодку.
Крокодил укусил рыбака за ногу и попытался утащить в воду. Мужчина стал отбиваться и сумел вырваться. Его экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.
Сообщается, что пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.
Ранее сообщалось, что девушка ослепла из-за неудачного тату.
по теме
Девушка ослепла из-за неудачного тату
В Австралии 24-летняя девушка потеряла зрение на месяц после неудачной татуировки на глазу
В Сирии захватили сестру аль-Багдади
В городе Азаз в Сирии турецкие подразделения захватили 65-летнюю Расмию Авад
Бывший чемпион мира после жесткого нокаута попал в больницу
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) попал в больницу
Умер известный музыкант
На 47-м году ушел из жизни известный музыкант - бывший участник группы Billy’s Band
Мужчина случайно взорвал поезд с сотнями людей: погибли 62 человека
В одном из вагонов поезда Tezgam взорвался газовый баллон пассажира