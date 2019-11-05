Девушка ослепла из-за неудачного тату [ Редактировать ]
В Австралии 24-летняя девушка потеряла зрение на месяц после неудачной татуировки на глазу. Об этом сообщает Mirror.
Известно, что девушка потратила на татуировки почти 14 тысяч фунтов стерлингов (450 800 гривен). Пострадавшая решила сделать новый рисунок, но в этот раз на глазу.
Во время процедуры мастер слишком глубоко воткнула иглу в глаз. По ее словам, было ощущение, что кто-то взял осколки стекла и потер ими глаза.
Девушка ослепла практически на месяц. Однако, несмотря на неудачи - девушка продолжит делать татуировки дальше.
Ранее сообщалось, что на участке со 140 змеями нашли труп женщины.
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