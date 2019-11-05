В Австралии 24-летняя девушка потеряла зрение на месяц после неудачной татуировки на глазу. Об этом сообщает Mirror.

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Известно, что девушка потратила на татуировки почти 14 тысяч фунтов стерлингов (450 800 гривен). Пострадавшая решила сделать новый рисунок, но в этот раз на глазу.

Во время процедуры мастер слишком глубоко воткнула иглу в глаз. По ее словам, было ощущение, что кто-то взял осколки стекла и потер ими глаза.

Девушка ослепла практически на месяц. Однако, несмотря на неудачи - девушка продолжит делать татуировки дальше.

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