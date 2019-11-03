Умерла звезда Instagram енот Пампкин (фото) [ Редактировать ]
Умерло самое популярное в мире животное - енот по кличке Памкин. Об этом рассказала его хозяйка, Лора Янг, которая в 2014 году нашла его на улице.
"Ее смерть стала для нас настоящим шоком, мы все еще пытаемся с этим смириться", - написала Янг.
Пять лет назад Пампкин получила профиль в Instagram, который со временем стал очень популярным. Кроме публикаций снимков милого животного, с помощью аккаунта проводили различные благотворительные кампании.
Ранее сообщалось, что 74-летняя британка умерла в поисках мыши.
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