Умерло самое популярное в мире животное - енот по кличке Памкин. Об этом рассказала его хозяйка, Лора Янг, которая в 2014 году нашла его на улице.

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"Ее смерть стала для нас настоящим шоком, мы все еще пытаемся с этим смириться", - написала Янг.

Пять лет назад Пампкин получила профиль в Instagram, который со временем стал очень популярным. Кроме публикаций снимков милого животного, с помощью аккаунта проводили различные благотворительные кампании.

Ранее сообщалось, что 74-летняя британка умерла в поисках мыши.