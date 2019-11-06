В четверг, 7 ноября, Луна будет пребывать в знаке Рыбы. В этот день у всех знаков зодиака будут легко удаваться все дела, однако, астрологи уверяют, что если что-то не будет получаться - нужно винить себя.

Кроме того, есть большая вероятность, что успешными будут контакты с начальством и переговоры. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

Возможны эмоциональные вспышки.

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