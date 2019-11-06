Лунный гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака: что крайне важно знать [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, Луна будет пребывать в знаке Рыбы. В этот день у всех знаков зодиака будут легко удаваться все дела, однако, астрологи уверяют, что если что-то не будет получаться - нужно винить себя.
Кроме того, есть большая вероятность, что успешными будут контакты с начальством и переговоры. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.
Возможны эмоциональные вспышки.
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