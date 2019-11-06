В Киеве грузовик влетел в десять авто (видео) [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, в столице произошло масштабное ДТП при участии десяти автомобилей. Об этом сообщает
"Информатор".
Известно, что ДТП случилось на улице Братиславской в сторону станции метро "Черноговская".
"По предварительной информации, у грузовика МАЗ отказали тормоза, после чего он протаранил около девяти авто, после чего остановился, врезавшись в другой грузовик", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
Видео: "ДТП.Киев"
Раньше сообщалось о том, что под Донецком в серьезном ДТП пострадали дети. А также в Ривне пассажирский автобус "слетел" с шасси.
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