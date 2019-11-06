В Обухове Киевской области 31 октября во время празднования детского дня рождения, в игровой комнате девочке на руку упал габаритный предмет. В результате ребенок получил перелом со смещением. С такой информацией в редакцию "Подробностей" обратилась мать пострадавшей девочки.



"Травму ребенок получил за счет падения, не прикрученного большого и очень тяжелого предмета, в виде квадрата. В этот момент ребенок игрался в детской игровой комнате, не ожидая, ничего плохого. После падения габаритного предмета на мою дочь, дети которые были на дне рождении начали плакать и проситься домой. После работниками "Смайла" была вызвана скорая помощь. Приехав медики сделали инъекцию болеутоляющего и осмотрели мою дочь, после чего забрали на приемный покой. С нами постоянно находилась администратор детской игровой комнаты ", - рассказала женщина.

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Позже женщина сообщила, что 04 ноября приехала в детскую поликлинику стать на учет с ребенком, перезвонил директор компании, сказал, что подъедет.

"Сидя в коридоре к врачу он меня убеждал, что не нужно стать на учет, а ехать в "Охмадет", к его знакомым травматологам, я сказала "нет" из-за того, что лечение может быть не объективным", - добавила мать.



Женщина акцентировала, что говорила ему, что если он хочет повезти ребенка и лечить, то только в Институт травматологии в Киеве. Мужчина не согласился и сказал: "Я состоятельный человек, я найму хороших адвокатов, Вы ничего не докажите".

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"Исход такой: мой ребенок получил существенный вред физическому и психологическому здоровью, вследствие чего потерпела физических мучительных страданий. На данный момент, я вынуждена брать больничный, и ухаживать за ребенком. Все расходы по лечению, восстановлению и реабилитации лежат на мне. Директор "Смайла" будет откупаться от всех со своим адвокатом", - подытожила мама пострадавшей.



Женщина призвала власть проводить проверки в подобных заведениях.

"Ведь игровая зона должна быть безопасной и соответствовать ряду определенных стандартов, контроль и ответственность за надлежащим состоянием оборудования в детской комнате несет его владелец", - сказала она.

Раньше сообщалось о том, что ребенка избили и закрыли в туалете. А также под Киевом горе-мать выбросила ребенка в кусты.