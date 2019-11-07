В Киеве пьяная женщина устроила ДТП [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, в Киеве пьяная женщина на Volkswagen врезалась в бетонное ограждение. Пытаясь выехать, водитель сначала нажала на газ, в результате чего машина вылетела на газон, сообщает "Киев оперативный".
Когда к ней подбежали прохожие, водитель извинилась, ответив, что только сегодня получила водительское удостоверение, однако к автомобилю пока не привыкла.
Спустя 20 минут, доехав на противоположную сторону улицы, она женщина въехала в автомобиль, припаркованный вблизи управления полиции.
Девушка привлекла внимание правоохранителей. Полицейские установили, что водитель пьяна. Тест на содержание алкоголя в крови показал 1,65 промилле.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель "влетел" лоб в лоб такси и скрылся.
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