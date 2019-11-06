В среду, 6 ноября, в Киеве на Парковой дороге водитель на Hondа выехал на встречную полосу и врезался в такси с пассажиром. После столкновения автомобиль скрылся. Правоохранителям удалось найти виновника ДТП, передает "Информатор".

Так, автомобиль службы Bolt остановился на светофоре. По словам пассажира, с аллеи Героев Крут на большой скорости вылетела Honda и протаранила такси в лоб. После столкновения внедорожник отбросило на тротуар и он стремительно скрылся с места ДТП, оставив на Парковой дороге передний номерной знак.

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Патрульная полиция начала розыск автомобиля и спустя десять минут обнаружили его бульваре Дружбы народов. Honda стояла на парковке АЗС. В салоне автомобиля спал пассажир, а рядом находился владелец автомобиля с явными признаками алкогольного опьянения.

Сам он утверждал, что за рулем его не было, но путался в показаниях. Сначала мужчина рассказал, что в аварию на его транспортном средстве попал кто-то другой и он ничего не знает. А после придумал новую версию, по которой он подсел в поврежденную машину возле заправки и управлял ей только во время движения по парковке.

От прохождения теста на драггере он отказался. Обстоятельства аварии и материалы на виновника ДТП оформляли патрульные.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель снес металлический забор, а также на трассе "Одесса-Киев" случилось смертельное ДТП.