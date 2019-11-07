В Китае введут виртуальный комендантский час для геймеров [ Редактировать ]
В Китае несовершеннолетним ограничат доступ к онлайн-играм ночью, в будни и праздники. Об этом сообщает сайт Kotaku.
Так, несовершеннолетние смогут играть в онлайн-игры в будние дни не больше 90 минут. В праздники и выходные разрешено играть до трех часов.
Кроме того, запрещено играть в онлайн-игры с 22:00 до 8:00. Также дети от 8 до 16 лет смогут пополнить игровые счета не более чем на 200 юаней ($29) в месяц, а от 16 до 18 лет - 400 юаней ($57).
Данные меры будут применены на всех доступных в Китае онлайн-платформах.
Ранее сообщалось, что пользователи панически отказываются от Windows 7.
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