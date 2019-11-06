Многие из нас не могут устоять перед кусочком вкусного торта или аппетитным капкейком. Однако, медики предупредили: сладкоежкам могут грозить серьезные повреждения печени.

Слишком много сахара. Употребление большого количества сахара наносит повреждения печени. Это вызывает скопления жира в данном органе, что чревато серьезными болезнями печени. То же самое касается и продуктов питания, содержащих много сахара.

Ожирение. Вот еще одна причина для того, чтобы похудеть. Наличие лишнего веса повреждает печень и провоцирует неалкогольный жировой гепатоз. Со временем это может вызвать цирроз печени. Но если вы похудеете, то сможете избежать этих проблем.

Газированные напитки. Они также провоцируют развитие неалкогольного жирового гепатоза. В алкоголе содержатся дополнительные сахара, представляющие вред для организма, а наличие кофеина ухудшает ситуацию. Избегайте их употребления для предотвращения повреждений печени.

Растительные добавки. Все растительные добавки небезопасны. Некоторые представляют вред для здоровья. Поскольку все, что вы едите, проходит через печень, то эти добавки могут спровоцировать нарушения в работе данного органа. Перед приемом обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Трансжиры. Существуют так называемые "плохие жиры", которые содержатся в разного рода магазинных продуктах и жареной пище. Трансжиры провоцируют прибавку веса, но как же тяжело отражаются и на работе печени, которая вынуждена их метаболизировать. Лучше, чтобы данный орган сталкивался с ними пореже.

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