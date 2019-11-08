Мужчина выбил дверь самолета за несколько секунд до вылета [ Редактировать ]
В Таиланде пассажир во время вылета самолета авиакомпании Thai Smile в состоянии алкогольного опьянения сорвал с петель аварийную дверь. Об этом пишет Mirror.
Известно, что инцидент произошел на Airbus A320. Рейс должен был отправиться из северного города Чиангмай в столицу Бангкок. За несколько секунд до взлета бросился к двери левого крыла лайнера и выбил ее.
В результате сработала аварийная система воздушного судна и раскрылся бортовой надувной трап. Командир был вынужден приостановить взлет. Лайнер с 86 пассажирами на борту смог вылететь в пункт назначения только спустя полтора часа.
По данным авиакомпании, нанесенный пассажиром ущерб оценивается в 600 тысяч тайских батов (17 900 евро).
Ранее сообщалось, что во время авиашоу трагически погиб пилот.
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