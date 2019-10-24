В США столкнулись вертолеты, погибли люди [ Редактировать ]
В США над ранчо в штате Техас произошло ЧП. В результате столкновения двух вертолетов погибли два человека, сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел в общине Хебронвилл. Она располагается в 260 км к югу от города Сан-Антонио. В это время пилоты пасли оленей.
В результате столкновения два человека погибли и еще один пострадал. Известно, что один вертолет смог приземлиться, а другой разбился. На данный момент проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Японии экстренно приземлился самолет с чиновником.
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