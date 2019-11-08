В четверг, 7 ноября, одномоторный самолет Cirrus SR22 упал на жилой дом в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния), сообщает KTLA.

В результате аварии погиб пилот, после инцидента в здании начался пожар. В доме находились три человека, им удалось спастись.

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Отмечается, что мужчине и его сыну удалось сразу выбраться из полуразрушенного здания, еще одного ребенка вытащили позднее.

По предварительным данным, на борту самолета не было пассажиров.

Ранее сообщалось, что на борту самолета премьера Японии произошло ЧП.