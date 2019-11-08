В Киеве затонула яхта [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, в Киеве в Оболонском районе между заливом Собачье устье и заливом Верблюд затонула яхта. Во время происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве.
"Прибыв к месту вызова, было установлено, что затонула однопалубная яхта. Водолазным отделением было обследовано место происшествия. Погибших и травмированных не обнаружено. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве из озера достали труп, а также под Донецком трагически погиб мужчина.
по теме
На Киев надвигается густой туман - ГСЧС
Отмечается, что видимость ухудшится до 200-500 метров
В Киеве пьяная женщина устроила ДТП
Тест на содержание алкоголя в крови показал 1,65 промилле
Пьяный водитель "влетел" лоб в лоб такси и скрылся
В среду, 6 ноября, в Киеве на Парковой дороге случилось ДТП
В Киеве водитель снес металлический забор (видео)
Как отмечает водитель, его подрезал неизвестный
В Киеве водитель задавил мать с ребенком
В субботу, 2 ноября, в Днепровском районе Киева на улице Алишера Навои случилось ДТП