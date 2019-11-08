В пятницу, 8 ноября, в Киеве в Оболонском районе между заливом Собачье устье и заливом Верблюд затонула яхта. Во время происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве.

"Прибыв к месту вызова, было установлено, что затонула однопалубная яхта. Водолазным отделением было обследовано место происшествия. Погибших и травмированных не обнаружено. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве из озера достали труп, а также под Донецком трагически погиб мужчина.