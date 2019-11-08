Теперь нет необходимости искать нужную информацию на нескольких интернет-ресурсах. Достаточно только посетить новый официальный сайт Сети туристических комплексов Отдых 365. На его виртуальных страницах собраны данные обо всех недельных турах и отелях Сети.

Теперь нет необходимости искать нужную информацию на нескольких интернет-ресурсах. Достаточно только посетить новый официальный сайт Сети туристических комплексов Отдых 365. На его виртуальных страницах собраны данные обо всех недельных турах и отелях Сети.

Новый официальный сайт - это:

● возможность получить детальную информацию о программах семидневных туров, отелях, номерах, экскурсиях, стоимости отдыха;

● возможность всегда быть в курсе актуальных предложений и свежих новостей;

● удобный, интуитивно понятный интерфейс, который позволяет с легкостью выбрать понравившийся тур и забронировать места онлайн, не отрываясь от компьютера;

● стильный дизайн и красивые фотографии, вдохновляющие и побуждающие незамедлительно отправиться в путешествие.

Сеть Отдых365 предлагает на выбор четыре отеля. Их объединяет отменный уровень сервиса, обслуживание согласно концепции "все включено". Уникальная услуга - недельные туры. Каждый из них - это комплексная программа отдыха, которая состоит из активного, познавательного, оздоровительного и расслабленного времяпрепровождения.

Семидневная программа отличается универсальностью: подходит и для молодежи, и для людей старшего возраста, и для семей с детьми. В рамках каждого тура предлагаются бесплатные экскурсии: ежедневно можно открывать для себя новые направления и неизведанные достопримечательности.

Трускавец 365

Трехзвездочный санаторно-туристический комплекс. Находится в центре города-курорта Трускавец (Львовская область, Прикарпатье). Кроме 140 современных номеров в распоряжении отдыхающих: отельный мини-бювет, кафе с системой питания "шведский стол", детская комната, бассейн. Услуги оказывают: врач-терапевт, массажист, косметолог, стоматолог. В 15 минутах езды расположен горнолыжный курорт Крутогор365 с несколькими трассами разной сложности, колыбой, ресторанами, досугом для детей.

Ворохта 365

Отельный комплекс, который находится в городке Ворохта (Ивано-Франковская область). Расположение делает данную гостиницу идеальным местом для активного времяпрепровождения. В 18 км - знаменитый горнолыжный курорт "Буковель" (отель осуществляет бесплатный трансфер). В городке есть трамплины, а также обновленная горнолыжная трасса.

Порадует и сам отель, уютные номера которого оформлены с применением натурального дерева. Колорита добавляет и вкусная еда. Блюда готовят на кристально-чистой родниковой воде по рецептам местной кухни.

Киев 365

Столичный отель в формате четыре звезды. Его отличает выгодное месторасположение: находится на юго-западе столицы в пригородной зоне с развитой инфраструктурой. Рядом аэропорт "Жуляны". Гостиница предлагает современные комфортабельные номера. На территории есть кафе, бар, конференц-залы, помещения для деловых встреч, парковка для персонального транспорта. Осуществляется бесплатная перевозка постояльцев автомобилями отеля в черте города, а также от/до аэропортов, вокзалов.

Черкащина 365

Туристический комплекс с нетривиальной локацией. Он находится в маленьком, старом селе Думанцы (Черкасская область). Его особенность - это близость к нетронутой природе, возможность посетить выдающиеся исторические достопримечательности и памятки архитектуры. Отдыхающих ждут атмосферные трехзвездочные номера, "шведский стол" с невероятно вкусными блюдами национальной кухни.

Сеть туристических комплексов Отдых 365 - это масса ярких эмоций и незабываемых впечатлений, которые захочется испытать еще не раз. Начните отпуск с посещения обновленной версии сайта https://tur365.com.ua/ru/!