Дубневич вышел из СИЗО [ Редактировать ]
Дубневич / Фото: "Униан"
Депутат Украины Ярослав Дубневич вышел из следственного изолятора. Об этом сообщает "Обозреватель".
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Напомним, 17 октября генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подал в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Украины IX Ярослава Дубневича.
Раньше сообщалось о том, что за Дубневича внесли залог еще до ареста. А также суд арестовал Дубневича.
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