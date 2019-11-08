Суд ООН підтримав Україну у справі проти Росії. Міжнародна Феміда у Гаазі визнала прийнятною скаргу Києва щодо порушення Кремлем Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, а також Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Рішення не по суті скарги, а попереднє щодо юрисдикції. Тобто про можливість застосування норм конвенції стосовно подій на Донбасі та у Криму. Київ ініціював позов проти Москви у 2017.

Серед звинувачень надання зброї бойовикам на Сході, збиття літака MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення пасажирського автобуса під Волновахою, дискримінація української та кримськотатарської громад в анексованому Криму.