Захисників Луганського та Зайцевого накрили вогнем [ Редактировать ]
Один український військовий сьогодні зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Загалом від початку доби бойовики двічі відкривали вогонь по наших позиціях на Луганському напрямі.
Зокрема били по захисниках Луганського та Зайцевого. Ворог гатив із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів та зі стрілецької зброї.
Минулої доби на Донбасі наші військові зафіксували 20 обстрілів з боку бойовиків, зокрема із заборонених Мінськом мінометів. Один військовий загинув, ще четверо поранені.
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