"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует начавшееся разведение сил в районе Петровского. Уверены: очередной этап согласованной и достигнутой в результате мирного диалога и прямых переговоров политики свидетельствует о том, что путь компромисса является не только предпочтительным, но и единственно возможным.

Убеждены, что сегодня, когда политические аутсайдеры призывают к выходу Украины из Минских соглашений, а радикалы прибегают к провокациям для того, чтобы сорвать процесс мирного урегулирования, украинская власть как никогда должна придерживаться духа и буквы Минских соглашений.

Именно этот документ, утвержденный Советом Безопасности ООН и заверенный главами государств "нормандской четверки", является основой для происходящего сейчас процесса, ведущего к сохранению жизней украинцев по обе стороны линии соприкосновения, залогом установления мира, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, а значит, является элементом реализации политики нашей партии, направленной на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"