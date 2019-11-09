Поддерживаем разведение сил в Петровском - "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует начавшееся разведение сил в районе Петровского. Уверены: очередной этап согласованной и достигнутой в результате мирного диалога и прямых переговоров политики свидетельствует о том, что путь компромисса является не только предпочтительным, но и единственно возможным.
Убеждены, что сегодня, когда политические аутсайдеры призывают к выходу Украины из Минских соглашений, а радикалы прибегают к провокациям для того, чтобы сорвать процесс мирного урегулирования, украинская власть как никогда должна придерживаться духа и буквы Минских соглашений.
Именно этот документ, утвержденный Советом Безопасности ООН и заверенный главами государств "нормандской четверки", является основой для происходящего сейчас процесса, ведущего к сохранению жизней украинцев по обе стороны линии соприкосновения, залогом установления мира, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, а значит, является элементом реализации политики нашей партии, направленной на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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