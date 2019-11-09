"Указ президента Украины №837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" предполагает существенное ужесточение условий работы в Украине независимых средств массовой информации и журналистов. В частности, предусматривается введение в украинское законодательство положений, касающихся нормативного определения "стандартов новостей", создание механизмов противодействия распространению "недостоверной, искаженной информации", а также усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Практические шаги по реализации этого поручения во время парламентских слушаний по вопросам обеспечения безопасности журналистов (06.11.2019) уже озвучили другие представители власти. Министр культуры Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за введение общества в заблуждение. А председатель парламентского Комитета по гуманитарной и информационной политике "слуга народа" Александр Ткаченко заявил о необходимости блокирования работы СМИ в зависимости от финансовых результатов их деятельности.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает инициативы власти как диктаторские и заявляет об угрозе свободе слова и демократии в Украине.

Власть во главе с президентом Зеленским оказалась не способна работать в условиях информационной открытости. За короткий период времени власть была не раз высмеяна СМИ за управленческую безграмотность и непрофессионализм. Именно журналисты сделали достоянием общественности групповщину, интриги, аморальность и коррумпированность представителей этой власти. Теперь, боясь нового вала разоблачений, власть решила бороться с независимыми масс-медиа с помощью цензуры, блокирования и уголовных преследований. Над страной нависла угроза введения диктатуры со стороны некомпетентного, коррумпированного и предавшего свои предвыборные обещания режима!

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает с инициативой создания общественного движения в защиту свободы слова в Украине. Мы призываем всех журналистов и блогеров, редакции СМИ и интернет-изданий присоединиться к нашей инициативе. Не допустить принятия новых диктаторских законов и защитить украинское открытое общество - это должно стать нашей общей целью!

Мы обращаемся к дипломатическим представительствам демократических государств, мониторинговым миссиям международных организаций, международным общественным и правозащитным объединениям выступить с решительным осуждением антидемократических планов украинской власти.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" всеми доступными законными методами будет защищать украинскую демократию и права украинских журналистов. Мы готовы к взаимодействию со всеми здоровыми силами украинского общества для противодействия рейдерской атаке на свободу слова в Украине.

Наш общий девиз - нет информационной резервации!".