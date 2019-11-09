"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает против превращения Украины в информационный концлагерь [ Редактировать ]
Антиконституционный указ президента Зеленского "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" вызвал резкую критику со стороны журналистов и общественных деятелей. Одна из его норм предусматривает, что до 31 декабря 2019 года нужно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по урегулированию деятельности медиа в Украине, прописав в них, в частности, положения:
- о требованиях и стандартах новостей;
- о механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения.
Эти нормы предусматривают введение в стране на законодательном уровне цензуры, что прямо запрещено статьей 15 Конституции Украины.
Сегодня организованным атакам со стороны самого Зеленского, Офиса президента, министра культуры Бородянского, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и других чиновников подвергаются телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это происходит, несмотря на возмущение международного сообщества. Закрепив на законодательном уровне «стандарты новостей» в виде требований, команда Зеленского получит возможность расправиться с любой газетой, любым сайтом, любым телеканалом, любым журналистом. Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя!
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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