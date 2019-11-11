Циклон "вигнав на вулицю" два мільйони людей в Індії та Бангладеш [ Редактировать ]
Двадцять людей загинули та понад два мільйони мусили покинути свої домівки. Руйнівний циклон Бюль-Бюль вдарив по узбережжю Індії та Бангладеш. Унаслідок потужних злив і вітрів там затопило будинки, позривало дахи.
Буревій повалив багато дерев, інфраструктура зруйнована. Люди перечікують негоду в тимчасових притулках, які розгорнули, зокрема, у храмах і школах.
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